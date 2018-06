Ein Schubverband ist am Samstag in Weil am Rhein auf die Palmrainbrücke gestoßen und hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

Ein Schubverband ist am Samstag in Weil am Rhein auf die Palmrainbrücke gestoßen und hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Foto: Andreas Arnold

Anzeige

Weil am Rhein (dpa/lsw) Ein Schubverband auf dem Rhein ist am Samstag gegen die Palmrainbrücke gestoßen. An dem Schiff entstand beim Unfall in Weil am Rhein nach Auskunft der Polizei ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich, ein Crewmitglied wurde leicht verletzt. Ursache könnte ein Defekt am Steuerhaus gewesen sein, das sich möglicherweise nicht rechtzeitig absenken ließ.

Die Brücke wurde für den Straßenverkehr für mehrere Stunden gesperrt, weil erst abgeklärt werden musste, ob sie beschädigt wurde, und ob ein weiteres Befahren der Brücke gefahrlos möglich ist. Am frühen Nachmittag wurde sie wieder freigegeben. Der Schiffsverkehr war nicht beeinträchtigt.