Von Kathrin Drinkuth





Immendingen - Früher habe es unter Soldaten einen Spruch über seine Gemeinde gegeben, sagt Immendingens Bürgermeister Markus Hugger. „Gott behüt’ uns vor drei Dingen, Hunger, Durst und Immendingen.“ Heute heiße es stattdessen: „Immendingen, das ist doch da, wo der Daimler hingeht.“ Denn der Autobauer plant auf dem nahegelegenen rund 450 Hektar großen Kasernengelände ein neues Prüf- und Technologiezentrum. 2017 soll es fertiggestellt sein. Wenn alles glatt läuft, kann die Gemeinde im Kreis Tuttlingen ein neues Attribut vor den eigenen Namen setzen: Sie wird vom Garnisons- zum Wirtschaftsstandort. „Da war viel Ehrgeiz dabei, aber auch viel Glück“, sagt Hugger. 120 Flächen hatte Daimler als mögliche Standorte geprüft, bis man sich schließlich auf Immendingen konzentrierte. Die Gemeinde sei von den Entwicklungszentren in Sindelfingen in rund 60 Minuten Fahrzeit erreichbar, sagt der Leiter für kommunale und föderale Projekte bei Daimler, Lothar Ulsamer. Außerdem sei der Standort gut an den Verkehr angebunden und es gebe keine Verletzung bestehender Natur- oder Umweltschutzgebiete.

Mindestens 300 Arbeitsplätze

Immendingen dagegen locken neben dem Imagewandel auch mindestens 300 neue Arbeitsplätze, die bereits zugesagt wurden. „Wir sind aber optimistisch, dass es mittelfristig deutlich mehr werden“, sagt Ulsamer. Dass die Gemeinde auf die neue Teststrecke setzt, ist ungewöhnlich: Ähnliche Projekte hatten im Südwesten für Auseinandersetzungen gesorgt. So kämpfte beispielsweise der Verein „Bundschuh“ in den 80er-Jahren gegen eine Daimler-Teststrecke bei Boxberg im Main-Tauber-Kreis - sie wurde schließlich im norddeutschen Papenburg gebaut.

„Wir haben geschlossen gesagt: Wir wollen die Teststrecke“, sagt Hugger. Bislang hatten vor allem Soldaten das Örtchen mit knapp 6000 Einwohnern geprägt: 1958 wurde eine Bundeswehrgarnison errichtet, knapp 40 Jahre später kam das 3. Französische Husarenregiment hinzu. Immendingen habe viel für die Soldaten getan, sagt Hugger. Umso tiefer saß der Schock, als die Franzosen 2011 wieder abzogen. Der Ort sei in Teilen zu einer „Geistergemeinde“ geworden. Viele Einwohner hätten gedacht: Was Frankreich kann, kann Deutschland auch.

Mit der Bitte um Schließung

Denn die Pläne einer Bundeswehr-Reform standen damals im Raum, viele Garnisonsstandorte zitterten vor der Kasernen-Streichliste des damaligen Verteidigungsministers Thomas de Maizière (CDU). Den Wirtschaftsfaktor Bundeswehr zu verlieren - für Immendingen hätte es das finanzielle Aus bedeutet. Als Daimler auf die Gemeinde zukommt und die Pläne konkreter werden, geht Hugger in die Offensive: Er wendet sich an Maizière und bittet darum, die Kaserne zu schließen. Im Oktober 2011 ist der Abzug der Soldaten entschieden.

Knapp drei Jahre später unterzeichnet der Autobauer den Kaufvertrag für das Konversionsgelände. Im Oktober sollen die ersten Baumaßnahmen beginnen - rund 200 Millionen Euro investiert Daimler in die Teststrecke. Noch ist auf dem Gelände nicht viel zu sehen - außer Wege, Wiesen und viel Wald. Doch von 2017 an will der Autobauer in Immendingen vor allem Fahrerassistenzsysteme weiterentwickeln und an Techniken für autonomes Fahren forschen. „Wir wollen möglichst viele Testfahrten von der Straße ins Prüfzentrum verlegen“, sagt Ulsamer. Momentan laufe die „Umsiedlung“ besonders geschützter Arten, sagt der Biologe Dietmar Herold von der Firma Baader Konzept, die von Daimler mit der Kartierung des Geländes beauftragt wurde. Vier Haselmäuse seien bislang schon umgezogen, außerdem rund 50 Blindschleichen.

Viel ist nicht genug

Bei der Planung seien Naturschutzverbände von Beginn an eingebunden worden, heißt es bei Daimler. Man habe bewusst ein bereits genutztes Gelände gewählt, „auf dem wir die Eingriffe in die Natur möglichst gering halten können“. Ein Wildwegekorridor sei eingeplant, schützenswerte Bereiche wie Magerwiesen sollen erhalten bleiben. Naturschützer - darunter der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) - hatten zuletzt im Frühjahr bemängelt, dass die vorgesehenen Ersatzlebensräume bei weitem nicht ausreichten. „Wir sind bei der Kritik, die wir damals geäußert haben, geblieben“, sagt die BUND-Landeschefin Brigitte Dahlbender. Daimler tue zwar einiges für den Naturschutz auf dem Gelände. „Aber es geht nicht, nur dem Mindeststandard zu entsprechen. Wenn man schon so viele Erdmassen bewegt, dann erwarte ich mehr.“ Ein von Daimler angekündigtes Monitoring bewerte sie kritisch: „Meine Befürchtung ist, dass das eher einen Feigenblatt-Charakter hat.“