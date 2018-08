Schäfer Thomas Heinrich (l) geht während dem Leistungshüten des Landesschafzuchtverbandes Baden-Württemberg in Markgröningen hinter der Jury an der Schafherde entlang. Das Leistungshüten ist Teil des Markgröninger Schäferlaufs.

Schäfer Thomas Heinrich (l) geht während dem Leistungshüten des Landesschafzuchtverbandes Baden-Württemberg in Markgröningen hinter der Jury an der Schafherde entlang. Das Leistungshüten ist Teil des Markgröninger Schäferlaufs. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Markgröningen (lsw) - "Der Wolf kommt, da kann man nichts dagegen tun. Wir können uns nicht wehren", sagt Hansjörg Wenzler. Der Mann im langen grauen Mantel ist hauptberuflich Zuchtmeister beim Landesschafzuchtverband, an diesem Freitag ist er aber Moderator beim traditionellen Schäferlauf in Markgröningen. Seine Aufgabe ist es, für gute Stimmung zu sorgen. Doch die Rückkehr des Wolfes liegt wie ein Schatten über dem Spektakel in Markgröningen.

Es ist 8.00 Uhr in der Früh. Die Hitze der vergangenen Tage ist verflogen, der Sommer neigt sich dem Ende zu. Erster Höhepunkt ist das Leistungshüten. Vier Schäfer und eine Schäferin treten mit ihren Hunden an, der Parcours ist schwierig, die Herausforderung enorm: Es gilt, eine fremde Schafherde mit mehr als 200 Tieren aus einem Pferch auf eine schmale Weidefläche zu führen, dann geht es über eine Straße samt entgegenkommenden Autos und zu guter Letzt über einen schmalen Weg über einen Bach. Besonders in der Früh sind die Tiere nervös, die Hunde haben viel zu tun. Kein Zweifel: Der Job der Schäfer ist knallhart - und das schon ohne Wolf.

Die Rückkehr des Wolfes macht Angst

Ute Svensson ist erleichtert, dass sie ihren Einsatz hinter sich hat, liebevoll tätschelt sie ihre Hunde. Die beiden Rüden heißen Hanouk von Hässbächel und Hubi. Die 48-Jährige trägt schwarze Kleidung samt schwarzem Hut, in der Hand die sogenannte Schäferschippe. Seit 28 Jahren ist sie im Geschäft, meist um die Alexanderschanze im Nordschwarzwald, aber auch im Rheintal. Die Rückkehr des Wolfes macht ihr Angst. "Ein sehr emotionales Thema. Niemand weiß, was kommt", sagt sie. "Aber wir haben schließlich Verantwortung für unsere Tiere - und das 365 Tage im Jahr."

Kritisch beäugen die Zuschauer den Wettbewerb. Beim ersten Teilnehmer sind die Tiere besonders aufgeregt, plötzlich beginnen sie, um den Schäfer zu kreisen. Die Tiere zirkulieren immer schneller, es sieht beinahe wie Panik aus. "Gar nicht gut", moniert eine Zuschauerin. "Der Schäfer muss vorausgehen." Viele ehemalige Schäfer sind im Publikum, ältere Männer mit schwarzen Hüten und beachtlichen Bäuchen. Die Freude der Tier- und Umweltschützer über die Rückkehr des Wolfes kann hier niemand teilen.

Schutzmaßnahmen sind teuer

"Der Wolf passt einfach nicht zu uns, er gehört nicht in den Schwarzwald", sagt Albert Aigner. Der Mann kommt aus der Gegend von Ulm, ist 71 und hütet Schafe, seitdem er fünf ist. Von den immer wieder propagierten Schutzmaßnahmen gegen den Wolf wie Elektrozäune und eigens ausgebildeten Herdenschutzhunden hält er nichts.

"Ein ausgebildeter Herdenschutzhund kostet bis zu 7000 Euro, für eine Herde braucht man mindestens vier bis fünf Hunde - das ist doch Wahnsinn." Viel zu teuer für bedrängte Schäfer. Und die Zäune könne der Wolf überspringen oder untergraben. "Der Wolf ist eben ein sehr, sehr intelligentes Tier", sagt Zuchtmeister Wenzel. "Das ist Teil des Problems."

Der Wolf kehrt zurück, der Schäfer stirbt aus

Seit rund 150 Jahren galten Wölfe in freier Wildbahn als ausgerottet im Südwesten - 2015 wurden die Raubtiere aber zum ersten Mal wieder nachgewiesen. Allein in Bad Wildbad waren Ende April mehr als 40 Schafe bei einer Wolfsattacke getötet worden. Experten gehen davon aus, dass ein Wolf im Schwarzwald heimisch geworden ist. In der sogenannten Förderkulisse Wolfprävention mit rund 60 Kilometern Durchmesser erstattet das Land Nutztierhaltern 90 Prozent der Kosten für Schutzzäune mit Elektrospannung.

Überhaupt, die Zeiten sind hart für die Schäfer. Nur noch 110 hauptberufliche Schafhalter gibt es im Südwesten, gerade mal 15 Wanderschäfer. Ein aussterbender Beruf also? "Früher brauchten die Bauern den Schäfer", meint Aigner, der Ex-Schäfer, nicht zuletzt zur Düngung der Weiden. Heute würden Felder und Weiden ohnehin chronisch überdüngt. "Heute braucht der Bauer keine Schäfer mehr." Er fügt hinzu: "Viele Schäfer wissen das nur noch nicht."

Doch trotz Wolf und Zukunftsangst - auch Entspannung ist in Markgröningen angesagt. "Das Leistungshüten ist immer ein prima Event", meint ein junger Mann mit schwarzem Hut. Er sitzt bei Bier und Wurst im Festzelt - auch das ist Markgröningen.