Ubstadt-Weiher (dpa/lsw) - Wo ist Prosper, der Schafsbock? Eine Suchmeldung der besonderen Art hat das Polizeirevier Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) am Mittwoch herausgegeben: Danach wird seit Montag ein 160 Kilogramm schweres Texelschaf vermisst. Die Polizei geht nach einer Mitteilung vom Mittwoch davon aus, dass es aus einer Herde mit 30 Tieren, die auf dem Solarpark in der Bahnhofstraße in Ubstadt-Weiher graste, gestohlen wurde. Vermutlich dürften die Täter einige Mühen gehabt haben, den gewichtigen Schafsbock, dessen Wert mit 1000 Euro angegeben wurde, abzutransportieren.