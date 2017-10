Anzeige

Niedereschach (dpa/lsw) - Der Ausflug eines Schafbocks hat die Polizei im Schwarzwald auf Trab gehalten. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war das Tier am Montag mehrere Stunden lang auf einer Landstraße in Niedereschach umhergeirrt. „Dem alleingehaltenen Schafbock war es offenbar langweilig und er begab sich auf Abenteuer-Tour“, erklärte die Polizei. Der Bock überquerte demnach immer wieder die Fahrbahn, so dass die Beamten die Straße sichern mussten. Auch der Halter konnte ihn nicht stoppen: „Er sprang mit einem galanten Sprung über einen provisorischen Zaun und rannte in Richtung des angrenzenden Waldes davon.“ Auch Helfer der Tierrettung hatten demnach keinen Erfolg. Sie stellten die Suche nach dem Schafbock nach Einbruch der Dämmerung ein. Ob das Tier von selbst wieder nach Hause fand, wurde demnach nicht bekannt.