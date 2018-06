Anzeige

Ludwigsburg (pol)Rund 60.000 Euro Schaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 09:00 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach ereignete. Ein 53 Jahre alter Sattelzuglenker wollte in Ditzingen von der Bundesstraße 295 auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren. Während sich der Sattelzug im Auffahrtsbereich befand, drückte die Ladung, die aus Getränkekisten bestand, im Kurvenbereich gegen die Bordwand. Vermutlich wegen der nicht ordnungsgemäß gesicherten Ladungs brach die Bordwand und ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Die auf der Ladefläche verbliebene Ladung musste in der Folge auf einen Ersatzsattelzug umgeladen werden. Darüber hinaus befand sich die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Sie kümmerten sich zusammen mit Mitarbeitern der Stadt Ditzingen um die Reinigungsarbeiten. Während der Bergungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten musste die Autobahnauffahrt in Richtung Stuttgart bis etwa 15:00 Uhr gesperrt werden.