Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) Ein Sattelzug hat das historische Rathaus im Vaihinger Ortsteil Gündelbach (Kreis Ludwigsburg) gerammt und beschädigt. Die Polizei schätzte am Samstag den Schaden am Gebäude auf 10 000 Euro. Der Lastwagen sei am Freitagabend vermutlich am Rathaus hängengeblieben, als er an einem stehenden Fahrzeug vorbeifuhr. Der Fahrer habe kurz angehalten und sei ausgestiegen. Dann habe er sich von der Unfallstelle entfernt. Passanten hatten den Vorfall beobachtet. Weil sich aber niemand das Kennzeichen des Sattelzugs notierte, sucht die Polizei nun Zeugen.