Freiburg (lsw) Bei der zweiten und entscheidenden Oberbürgermeisterwahl in Freiburg hat sich am Sonntag eine höhere Wahlbeteiligung als vor zwei Wochen abgezeichnet. Am Nachmittag (16.30 Uhr) hatten nach Angaben des Wahlamts rund 46 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Zur gleichen Zeit vor zwei Wochen waren es 44,8 Prozent gewesen. Auffällig sei, dass man vor allem in den Hochburgen von Grünen und CDU diesmal wahlfreudiger sei, hieß es.

Der grüne Oberbürgermeister Dieter Salomon bewirbt sich um eine dritte Amtszeit von weiteren acht Jahren. Er landete aber bei der ersten Wahl vor zwei Wochen überraschend nur auf dem zweiten Platz, knapp hinter dem von der SPD unterstützten Martin Horn (parteilos). Im ersten Wahlgang hatte Horn 34,7 Prozent der Stimmen erreicht. Salomon schaffte 31,3 Prozemt, Linken-Stadträtin Monika Stein 26,2. Freiburg ist mit rund 230 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Baden-Württembergs und gilt bundesweit als Grünen-Hochburg.