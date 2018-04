Anzeige

Freiburg (dpa/lsw)Nach einem gefährlichen Sabotageakt an einer Strecke für Mountainbiker im Wald fahndet die Polizei in Freiburg nach einer unbekannten Frau. Diese hatte Anfang Mai Holzstämme und Äste in unterschiedlichen Größen auf einen Mountainbike-Trail gelegt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nur durch Glück habe es keine Verletzten gegeben. Ein Mountainbiker beobachtete die Frau und fotografierte sie. Diese Fotos dienten nun der Fahndung, sagte ein Sprecher. Zudem setze die Polizei auf Zeugen. Die Frau sei 30 bis 35 Jahre alt und habe braune, schulterlange Haare.

In und um Freiburg werden den Angaben zufolge immer wieder Fallen an Mountainbike-Strecken im Wald angebracht. Eine Serie solcher Taten hatte es in den vergangenen Jahren und auch in den vergangenen Wochen gegeben. Täter konnte die Polizei bislang nicht ermitteln.