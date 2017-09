Anzeige

Stuttgart (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben sich in Stuttgart an einer Aktion auf der Bundesstraße 14 für eine autofreie Kulturmeile in der Landeshauptstadt beteiligt. Dem Aufruf der Bürgerinitiative „Aufbruch Stuttgart“ zu einer Demonstration und Kundgebung folgten am Sonntag rund 2000 Menschen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Teil der Bundesstraße in der Stuttgarter Innenstadt war für die Aktion für Autos gesperrt worden. Die im März gegründete Initiative will zeigen, wie schön es ohne Autos zwischen Opernhaus, Staatsgalerie und Haus der Geschichte sein könnte. Sie kämpft für einen „Wandel von der autogerechten zur menschengerechten Stadt“.