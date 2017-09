Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Trockenes Wetter mit Sonne und einigen Wolken erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das erste Herbst-Wochenende in Baden-Württemberg. Dabei ist es im Ostteil des Landes wolkiger als im übrigen. Die Temperaturen liegen demnach an beiden Tagen bei um die 20 Grad, nachts sinken sie auf zehn Grad ab. Über dem Schwarzwald kann es vereinzelt regnen. Nach Angaben des Wetterdienstes besteht dort ein geringes Gewitterrisiko.

Am Sonntag verstärkt sich nach leichtem Nebel in der Nacht die Bewölkung vor allem im östlichen Landesteil. Es gibt aber weiterhin sonnige Abschnitte. Auf der Schwäbischen Alb und in den südlichen Landesteilen kann es allerdings örtlich zu Schauern kommen. Ein Sprecher des DWD sieht für den Sonntag „bestes Wahlwetter“. Es werde nicht so schlecht, um zu Hause zu bleiben, aber auch nicht so gut, um nicht zum Wählen zu gehen, sagte er.