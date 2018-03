Anzeige

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 28 bei Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) sind vier Menschen schwer verletzt worden, eine Person davon schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat ein 27 Jahre alter Autofahrer einen Rückstau auf die Auffahrt zur Autobahn 81 zu spät bemerkt und ist mit «großer Wucht» auf einen anderen Wagen aufgefahren. Durch den Aufprall wurden demnach mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben.

Bei dem Auffahrunfall wurde den Angaben zufolge eine 24 Jahre alte Frau schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Drei weitere Frauen im Alter von 22 bis 33 Jahren wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 27 000 Euro.