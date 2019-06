Rottenburg (pol) Die Polizei Rottenburg hatte es mit einem "starken Zeugen" zutun - im wahrsten Sinne des Wortes: Der Mann setzte am Dienstagvormittag gegen 10.18 Uhr einen Notruf ab und gab an, dass er gerade im Parkhaus Museum in der Sprollstraße einen wegrollenden Wagen mit seinen Händen aufhalte. Dieser war aus einer Parklücke gerollt und drohte weiterzurollen. Der Fahrer hatte wohl vergessen einen Gang einzulegen und die Handbremse zu betätigen.

Mehrere Minuten später konnte eine Polizeistreife den Anrufer in der obersten Ebene des Parkhauses antreffen. Den Beamten gelang es, zusammen mit dem Zeugen den Skoda in die Parklücke zurückzuschieben.

Da der Halter nicht erreicht werden konnte, wurde der Wagen mit einem Keil gesichert und eine Notiz hinterlassen.