Am Donnerstagnachmittag hat der 25-jährige Fahrer eines Viehtransporters beim Rechtsabbiegen ein kleines Mädchen übersehen und dabei schwer verletzt. Das Kind war auf seinem Mountainbike auf einem Gehweg unterwegs und wollte geradeaus weiterfahren, als der Mann gegen 17.20 Uhr von der Gäustraße in die Königsberger Straße abbog ist. Dabei stieß die Neunjährige gegen den Lastwagen und wurde laut Polizei über 15 Meter weit mitgeschleift. Nach einer notärztlichen Versorgung an der

Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.