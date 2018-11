Anzeige

Ebersbach (red)Am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr wurden die Rettungskräfte auf die L1152 gerufen. Eine 24-jährige Autofahrerin befuhr die Verbindungsstrasse von Ebersbach in Richtung Schlierbach. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen einer 50-jährigen. Diese musste mit schwersten Verletzungen von der Feuerwehr aus ihrem demolierten Auto geborgen werden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Da zu Beginn des Einsatzes Temperaturen von minus fünf Grad herrschten und der Unfall sich auf einer Brücke ereignete, war die Fahrbahn glatt. Ob das allerdings die Unfallursache ist, prüft nun die Polizei. Die Verbindungsstrasse war bis 11 Uhr gesperrt.