Sontheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ein frisierter Motorroller ist zwei Teenagern in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) zum Verhängnis geworden. Ein 18-Jähriger war mit einer 16-Jährigen am Dienstag auf dem Roller unterwegs, als sie eine Polizeikontrolle sahen. Nach Auskunft der Beamten vom Mittwoch wollte sich der junge Mann aus dem Staub machen und fuhr dazu vor der Kontrolle durch eine abgesperrte Baustelle. An deren Ende stieg er vom Roller ab und übergab diesen an das Mädchen. Der 18-Jährige flüchtete zu Fuß und versteckte sich.

Die Streife holte den Roller samt Fahrerin aber ein und kontrollierte die 16-Jährige und das Gefährt. Es stellte sich heraus, dass dieses technisch so verändert worden war, dass sowohl die Betriebserlaubnis als auch der Versicherungsschutz erloschen waren. Die Teenager hatten zudem keinen Führerschein und müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.