Rickenbach (dpa/lsw) - Auf dem Waldspielplatz im südbadischen Rickenbach, auf dem ein 15-Jähriger bei einem Unwetter getötet worden ist, darf nach Angaben des Bürgermeisters für eine Nacht gezeltet werden. Es gebe dort aber keine Versorgungseinrichtungen, sagte Dietmar Zäpernick, Verwaltungschef der Gemeinde im Südschwarzwald am Mittwoch. „Das ist kein Zeltplatz. Da gibt es keine Infrastruktur, keinen Strom, kein Wasser, keine Toiletten.“

Die Gruppe von 17 Jugendlichen und vier Betreuern hatte in der Nacht zum Mittwoch während einer zweitägigen Wanderung für eine Nacht ihr Zelt auf dem Spielplatz aufgeschlagen. Ein Teil der Gruppe schlief in einer nahe gelegenen Schutzhütte. Bei einem Unwetter stürzte ein Baum auf das Zelt und erschlug einen 15-Jährigen. Drei Jungen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Zäpernick sprach von einem Unwetter von bisher nicht erlebter Heftigkeit. „Es hat quer gehagelt“, sagte er bei der Besichtigung des Unglücksortes im Landkreis Waldshut. Es gebe aber keine Anzeichen für einen Blitzeinschlag. Er selbst wohne im Nachbarort und sei vom Unwetter geweckt worden. „So schnell wie es kam, so schnell war es auch wieder vorbei. Es war ein Wind, das können Sie sich nicht vorstellen. Das habe ich noch nicht erlebt.“

