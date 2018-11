Anzeige

Neckarwestheim (dpa/lsw) - Der Block II des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) ist am Freitag für die jährliche Revision vom Netz genommen worden. Dies teilte die Energie Baden-Württemberg (EnBW) mit. Neben den Prüf- und Instandhaltungstätigkeiten werden auch Brennelemente ausgetauscht. Für die nun anstehenden Arbeiten werden rund 900 zusätzliche Fachleute vor Ort sein.

Die EnBW will seine beiden letzten noch laufenden Kernkraftwerke in Philippsburg bei Karlsruhe und Neckarwestheim direkt nach der Abschaltung abbauen. Dafür wurde kürzlich die entsprechende Genehmigung beantragt. Philippsburg II (KKP 2) darf bis höchstens 2019 und Neckarwestheim II (GKN 2) bis maximal 2022 laufen.