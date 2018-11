Anzeige

Filderstadt (dpa/lsw) Schwerverletzte und auch Herz- und Schlaganfallpatienten müssen schnell die optimale medizinische Versorgung bekommen. In vielen Fällen machen das Rettungshubschrauber möglich - am Tag. Doch in der Nacht sieht es anders aus: Es gibt in Baden-Württemberg nur einen nachtflugtauglichen Helikopter in Villingen-Schwenningen. Fachleute fordern daher, dass mehr Hubschrauber nachts helfen können. Das zuständige Innenministerium zeigt sich dafür offen.

Aus Sicht von Jörg Braun, dem ärztlichen Direktor der DRF Luftrettung in Filderstadt, ist ein nachtflugtauglicher Helikopter viel zu wenig. «Notfallmedizin ist Zeitmanagement, und so ist ein schneller Transport eines Patienten in die für ihn geeignete Klinik vor allem für den ländlichen Raum von besonderer Bedeutung.» Die Spitzenmedizin konzentriere sich in den Kliniken der Ballungsgebiete. In entlegenen Regionen sei die Luft- der Bodenrettung mit Notarzt-Fahrzeugen häufig überlegen.

Die Notärzte selbst pflichten bei. «Wir benötigen eine sichere nächtliche Versorgung flächendeckend, um bei zeitkritischen Krankheitsbildern möglichst innerhalb einer Stunde das geeignete Krankenhaus zu erreichen», sagte der Buchener Anästhesist Harald Genzwürker von der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte.

8949 Einsätze ihrer sieben Helikopter registrierte die DRF im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: 2008 waren es noch 8430. In den Zahlen enthalten sind auch Einsätze, bei denen Intensivpatienten schnell von einem in ein anderes Krankenhaus geflogen werden. Gerade in diesem Bereich zeigt sich besonderer Bedarf: In den ersten sechs Monaten 2018 lag die Zahl der nächtlichen Intensivtransporte des seit Oktober 2017 bestehenden Nachtflugstandorts Villingen-Schwenningen mit 155 bereits über der Zahl solcher Flüge tagsüber (115). Die Zahl der Notfalleinsätze in der Nacht betrug 52.

Mit ihrem Plädoyer für den Betrieb rund um die Uhr rennen DRF und Notärzte beim Innenministerium offene Türen ein. «Wir überprüfen derzeit die gesamte Luftrettung in Baden-Württemberg auf Optimierungsmöglichkeiten und stehen der Einrichtung weiterer 24-Stunden-Luftrettungs-Standorte neben Villingen-Schwenningen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber», sagte ein Sprecher von Minister Thomas Strobl (CDU).

Im Mittelpunkt eines vom Ministerium an ein Institut vergebenen Gutachtens steht die Versorgung auf dem Land sowie die Verzahnung mit dem Rettungsdienst am Boden. Man erwarte bis Ende 2019 Empfehlungen für eine vollständige 24-stündige Flächenabdeckung Baden-Württembergs mit Luftrettungsmitteln, sagte der Ministeriumssprecher. Zu bedenken seien beim Nachtflugbetrieb Lärmbelästigungen und die Ausschreibung für erweiterte Flugzeiten.

Im Südwesten stehen acht Hubschrauber - sieben von der DRF und einer vom ADAC - für die Luftrettung bereit, davon fünf Rettungshubschrauber und drei sogenannte Intensivtransporthelikopter. Hinzu kommen Maschinen angrenzender Bundesländer und aus der Schweiz, die auch in Baden-Württemberg eingesetzt werden.

Bei der Ausweitung des Betriebes ist die Installation neuer Technik und die Schulung der Piloten die kleinere Investition. Viel Geld kosten hingegen neue Hubschrauber, auf denen die Nachtsicht- und künftig womöglich Autopilotsysteme installiert werden können. Der Preis für eine der modernen Maschinen liegt bei 9 Millionen Euro, die die Krankenkassen als Kostenträger übernehmen müssten. DRF-Mann Braun erläuterte: «Diese Neuerungen reduzieren die Zahl der Tage, an denen Luftrettung nicht möglich ist, auf ein Minimum.»

Die Kassen erwarten aber keine Preisexplosion, wie Enrique-Dietrich Vetter, Rettungsdienstexperte bei der AOK Baden-Württemberg, erklärt. «Wir sind für eine bessere Versorgung der Versicherten.» Die zusätzlichen Summen würden nach Verhandlungen mit den Betreibern der Luftrettung in die bisherigen Preise pro Flugminute einfließen.

DRF-Mann Braun stellt die möglichen Kostensteigerungen in einen volkswirtschaftlichen Kontext. «Wir dürfen nicht nur die Vorhaltekosten für die Luftrettung sehen, sondern auch die Folgeschäden zu später Behandlung von Patienten.»