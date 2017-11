Anzeige

Hohberg (dpa/lsw) - Eine Katze ist in Hohberg (Ortenaukreis) in eine selbstgebastelte Falle eines Rentners geraten und gestorben - nun ermittelt die Polizei in dem Fall. Das Tier hatte sich am Mittwochmorgen in der Schlingenkonstruktion im Garten des Mannes verfangen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um die Katze eines Anwohners. Es gebe Hinweise darauf, dass der Rentner die Falle speziell zur Abwehr von Katzen montiert habe. Beamten haben sie mittlerweile entfernt und sichergestellt. Gegen den Mann liegt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor.