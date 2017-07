Ludwigsburg/Marbach (dpa/lsw) - Ein renitenter Schwarzfahrer hat in einer S-Bahn Richtung Marbach (Kreis Ludwigsburg) einen Kontrolleur am Ohr gezogen und in den Bauch gebissen. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, hatte der 21-Jährige bei dem Vorfall vom vergangenen Sonntagabend keine Fahrkarte vorzeigen können und wollte dann weglaufen. Daraufhin sei es zu einer Rangelei zwischen dem jungen Mann sowie dem 48 Jahre alten Kontrolleur und dessen beiden Kollegen gekommen, sagte eine Sprecherin der zuständigen Bundespolizei Stuttgart. Der 21-Jährige erlitt eine Schürfwunde an der Stirn und wurde in Krankenhaus gebracht. Die Polizei will nun die Kameraufzeichnungen von dem Vorfall in der Bahn auswerten.

