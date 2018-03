Anzeige

Lauchringen (dpa/lsw)An einem mit Schranken und Blinklichtern gesicherten Bahnübergang in Lauchringen am Hochrhein ist am Donnerstag ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der 54 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unglück am Donnerstag verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, in dem Zug seien alle mit dem Schrecken davongekommen. Den Angaben zufolge war das Auto aus ungeklärter Ursache auf dem Bahnübergang stehen geblieben. Der Regionalzug, der im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Basel unterwegs war, erfasste den Kleinwagen am Heck.

Das Auto wurde den Angaben zufolge total zerstört. Die Strecke der Hochrheinbahn musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Bahn verbindet Konstanz am Bodensee mit Basel in der Schweiz.