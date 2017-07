Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg soll es künftig 13 Polizeipräsidien und damit ein Präsidium mehr als bisher geben. Die grün-schwarzen Regierungsfraktionen stimmten am Dienstag in Stuttgart diesem Kompromissvorschlag zu. Das teilten die Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU) mit. Tuttlingen soll als Standort wegfallen, Konstanz erhalten bleiben. Neue Präsidien soll es in Ravensburg und Pforzheim geben. Die CDU hält sich aber nach Reinharts Worten offen, in einigen Jahren doch noch die Einrichtung eines von Experten empfohlenen 14. Präsidiums zu prüfen. Reinhart sagte, Tuttlingen solle für den Wegfall des Präsidiums eine Kompensation erhalten. Details dazu solle die Regierung ausarbeiten.

