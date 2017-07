Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung will bis 2021 mehr als eine Milliarde Euro in die Gestaltung des digitalen Wandels stecken. Das kündigten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart bei der Vorstellung von Eckpunkten einer Digitalisierungsstrategie für Baden-Württemberg an. „Wenn Sie so wollen, ist das unsere Antwort auf das Silicon Valley“, sagte Kretschmann mit Blick auf die Technologieregion in Kalifornien. In der Strategie geht es zum Beispiel um autonomes und vernetztes Autofahren, digitale Bildung an den Schulen, Telesprechstunden von Ärzten für ihre Patienten, die Sicherheit von Unternehmen gegen Cyberangriffe und den Ausbau des schnellen Internets. Welche Projekte wann genau umgesetzt werden, wird allerdings erst im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden.

