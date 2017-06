Stuttgart (dpa) - Der Sonntag startet in vielen Regionen Baden-Württembergs so, wie der Samstag geendet hat: Mit viel kräftigem Regen. Hinzu kommen im Laufe des Tages starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Zu erwarten sind Windgeschwindigkeiten von etwa 70 Stundenkilometern. In Oberschwaben kann es am Nachmittag außerdem gebietsweise wieder blitzen und donnern. Auch Starkregen dürfte in manchen Regionen wieder niederprasseln. Die Niederschlagsmenge kann bis zu 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde betragen. Außerdem muss mit Hagel und Böen um die 50 Stundenkilometer gerechnet werden, teilen die Meteorologen des DWD mit.

Anzeige