Anzeige

Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) sagte in Stuttgart, dass in weiteren 24 Prozent der Verfahren die Tat nicht nachweisbar war. 13 Prozent der Verfahren wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Nur 14 Prozent endeten mit Urteilen. Ein Beispiel für die schwierige Ermittlungsarbeit ist der Brand vor rund zwei Wochen in einer künftigen Asylbewerberunterkunft in Weissach (Rems-Murr-Kreis): Zwar ermittelte die Polizei, dass das Feuer wohl gelegt wurde. Bei der Suche nach den Tätern, die die Beamten in der rechten Szene vermuten, gab es zunächst aber keine heiße Spur.

Insgesamt wurden im Jahr 2014 104 800 Menschen von Gerichten in Baden-Württemberg verurteilt. Dies sei der niedrigste Stand seit 1979, sagte Stickelberger bei der Vorstellung der Statistik. Diese Entwicklung stehe in einem Kontrast zur öffentlichen Wahrnehmung, dass die Kriminalität zunehme. „Dieser Eindruck ist falsch. Baden-Württemberg ist ein sicheres Land“, meinte Stickelberger.

Die genauen Ursachen für den Rückgang der Verurteilungen lassen sich nicht ausmachen. Es werden Änderungen im Anzeigeverhalten der Bürger, die Art der Ermittlungsarbeit, die Wirkung von Kriminalprävention und gesetzliche Änderungen als mögliche Faktoren angeführt. Die jährlich erstellte Statistik erfasst alle Verfahren, die die Gerichte rechtskräftig abgeschlossen haben - unabhängig davon, ob sie mit einem Freispruch, einer Einstellung oder einer Strafe endeten.

Die Zahl der verurteilten Jugendlichen sank um 16 Prozent auf rund 4900. Bei den Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahren) gab es ein Minus von 8,1 Prozent auf rund 9500 Schuldsprüche. Bei den Erwachsenen stieg die Zahl der Verurteilungen aber um 1,4 Prozent auf 90 400 an. In einem Deliktfeld gibt es zudem eine negative Entwicklung: In der Drogenkriminalität stieg die Zahl der Verurteilten um 8,2 Prozent auf 8600 an. Stickelberger führte das auch auf verstärkte Polizei-Kontrollen zurück. „Gleichwohl bereiten uns diese Zahlen Sorgen“, räumte er ein.