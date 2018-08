Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw)Ein Rechtsanwalt und ein Radfahrer haben in Heilbronn einen Einbrecher über mehrere Straßenzüge hinweg verfolgt - allerdings ohne Erfolg. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Anwalt am Donnerstag in seinem Büro ein Geräusch gehört und gemerkt, dass die Haustür aufgebrochen war. Er überraschte daraufhin den Einbrecher und verfolgte ihn zu Fuß. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer stieg in die Verfolgungsjagd ein. Dennoch konnte der Unbekannte in ein Hotel flüchten. Obwohl die Polizei das Gebäude umstellte und mehr als 60 Zimmer durchsuchte, blieb der Einbrecher verschwunden.