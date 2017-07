Stuttgart (dpa/lsw) - Der Landesrechnungshof mahnt das Land, trotz der konjunkturellen „Schönwetterperiode“ seine Ausgaben zu überprüfen. In wenigen Jahren schaffe das Land jetzt mehr Stellen als in den zehn Jahren zuvor, monierte der scheidende Rechnungshofpräsident Max Munding am Montag bei der Vorstellung seiner Denkschrift 2017. Zwischen 2007 und 2016 habe das Land 2600 Stellen aufgebaut, allein in diesem Jahr waren es 1375. Für den Doppelhaushalt 2018/19 seien etwa 2000 zusätzliche Stellen vorgesehen. Am Wochenende hatte sich die grün-schwarze Koalition auf die Ausgabenschwerpunkte für den Doppeletat 2018/19 geeinigt.

Das Land habe sich in den vergangenen zehn Jahren beim Stellenaufbau zurückgehalten, erläuterte Munding in Stuttgart. „Die Landesverwaltung ist auch nicht schlechter als andere Landesverwaltungen deswegen.“ Er sagte, dass die Koalition eigentlich die Vorstellung gehabt habe, Stellen zu sparen.

