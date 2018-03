Anzeige

Stuttgart (lsw) - Die CDU-Fraktion will ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ermöglichen und riskiert dafür Krach mit dem liberalen Koalitionspartner. „Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir überzeugen die FDP oder wir machen das mit zum Wahlkampfthema“, drohte CDU-Fraktionschef Peter Hauk gestern im Gespräch mit der dpa in Stuttgart. Zuvor hatte auch Innenminister Heribert Rech (CDU) darauf gedrungen, rasch das Polizeigesetz zu ändern, um Städten und Gemeinden ein Verbot zu ermöglichen. „Wir sollten die Kommunen in dieser Frage nicht im Regen stehen lassen“, hatte er gesagt. Auf Druck von Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) zog er seinen Vorstoß aber wieder zurück. Nach Informationen der dpa aus Koalitionskreisen war Mappus erbost darüber, dass Rech kurz vor der Sommerpause einen Streit mit der FDP vom Zaun gebrochen hatte. Am Nachmittag schwenkte Rech dann auf den Kurs der Koalition ein, wonach vereinbart ist, eine Prüfung in den Kommunen abzuwarten: „Bis zum Abschluss dieser Evaluierung wird der Gesetzentwurf nicht weiter verfolgt.“ Zuvor hatte er noch erklärt, der Gesetzentwurf liege zur Abstimmung bei Justizminister Ulrich Goll (FDP).

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke zeigt sich überrascht über Rechs Vorstoß: „Wir haben in der Koalition vereinbart, dass es in den nächsten Monaten kein Gesetz gibt, sondern dass wir zuerst einmal eine Evaluierung vornehmen wollen.“ Verglichen werde die Lage im Südwesten mit einem Bundesland mit Verbotsmöglichkeit im Polizeigesetz. Zu Hauk sagte er: „Selbstverständlich ist die CDU völlig frei, das zum Wahlkampfthema zu machen, was sie für richtig hält.“

Julis: Minister begriffsstutzig

Die Jungen Liberalen schlugen einen härteren Ton an. „Herr Rech ist offenbar begriffsstutzig. Wie oft muss er ein klares Nein hören, bis er es verstanden hat? Ein generelles Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ist mit der FDP nicht zu machen“, erklärte Juli-Landeschef Jens Brandenburg. Der FDP-Landesvorstand hatte sich schon vor längerem gegen das Verbot ausgesprochen. Rülke sieht darin keinen Widerspruch zur geplanten vergleichenden Untersuchung: „Der Beschluss hat zwar die Richtung vorgegeben. Aber der Vorstand hat nicht beschlossen, dass es keine Evaluierung geben darf.“

Hintergrund der Initiative Rechs und der CDU-Fraktion ist, dass der Verwaltungsgerichtshof im Mannheim 2009 ein pauschales Alkoholverbot in Freiburg gekippt hatte. Es gehe bei seiner Initiative nur darum, an Brennpunkten exzessiven Alkoholkonsum und damit verbundene Gesundheitsgefahren vor allem für Jugendliche zu verhindern, hatte der Minister erklärt. Ein sozialer Brennpunkt ist nach Ansicht des Ministeriums ein Gebiet, das sich deutlich von anderen in der Anzahl der alkoholbedingten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten abhebt.

Rech hatte weiter erläutert, es gehe darum, die vielen negativen Folgeerscheinungen solcher Gelage wie Gewalt und Kriminalität, aber auch Ruhestörungen zu unterbinden. „Es muss der Polizei möglich sein, vorbeugend einzugreifen.“

Die SPD-Fraktion begrüßte den Vorstoß. Der innenpolitische Sprecher, Reinhold Gall, sagte, eine Kommune müsse auch ihren Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leisten. Auch der Städtetag unterstützt Rech. Die Grünen äußerten Bedenken. Der innenpolitische Sprecher Hans-Ulrich Sckerl meinte, ein Verbot führe zu einem Verdrängungswettbewerb. Dann werde an anderen Orten getrunken. Außerdem gebe es schon Möglichkeiten wie den Platzverweis. Sckerl warf Schwarz-Gelb vor: „Der inszenierte erneute Streit um Alkoholkonsumverbote ist reines Koalitionstheater. CDU und FDP brauchen angesichts der schlechten Umfragewerte ein Thema für ihre Stammtische.“