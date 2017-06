Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Schlag gegen die Rockerbande Osmanen Germania BC in drei Bundesländern hat die Polizei sieben Männer festgenommen sowie etliche Waffen und andere Beweise sichergestellt. Zeitgleich wurden am Dienstagmorgen gut 20 Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. Gut 400 Beamte der Landes- und Bundespolizei waren im Einsatz.

Die Festgenommenen sollen andere Mitglieder, die aus der Bande heraus wollten, erpresst, beraubt und brutal zusammengeschlagen haben. Einmal hätten sie auch den Tod ihres Opfers in Kauf genommen.

Durchsuchungen unter der Leitung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg gab es vor allem in Stuttgart und benachbarten Landkreisen und Städten, aber auch in Offenbach und Wuppertal. Fünf Männer im Alter von 19 bis 45 Jahren wurden am Dienstag festgenommen. Zwei bereits am Wochenende in Hessen festgenommene 34- und 37-jährige Türken sitzen in Untersuchungshaft. Grundlage für die Razzia ist ein Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Bei der Razzia wurde nach Angaben der Behörden umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt, darunter eine scharfe Schusswaffe, vier Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen, Rockerinsignien, Rauschgift, Bargeld, Schmuck, Mobiltelefone und Computer.

Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermitteln bereits seit Ende 2016 gegen Mitglieder diverser Banden aus dem Rockermilieu. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Im Zuge der Ermittlungen gege führende Mitglieder der nationaltürkisch geprägten Bande Osmanen Germania BC wurden schwere Straftaten wie ein versuchter Mord oder räuberische Erpressungen bekannt.

Die Zahl der „Osmanen“ in Baden-Württemberg schätzt das LKA stabil auf rund 100 Personen. Auseinandersetzungen gibt es vor allem mit türkischen Kurden der Bande „Bahoz“. Aktuell gibt es rund 50 Ermittlungsverfahren rund um die Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppen. Mehrere Personen sitzen in Untersuchungshaft. Den „Osmanen“ werden gute Kontakte in die türkische Politik nachgesagt.

