Anzeige

Menschen in Ravensburg haben am Samstag ein Puzzle aus 40 320 Teilen zusammengesetzt. Am späten Samstagnachmittag war das Bild nach sechs Stunden komplett, wie eine Sprecherin des Spieleherstellers Ravensburger bestätigte. Jeder Teilnehmer bekam einen Beutel mit jeweils 36 Teilen. Diese wurden dann wie ein Patchwork-Teppich zusammengefügt.

Insgesamt wurden 1160 Beutel ausgegeben. Manche Teilnehmer hätten allerdings mit mehreren Beuteln gepuzzelt, so die Sprecherin. Eine genaue Teilnehmerzahl konnte sie daher nicht nennen. Menschen aller Altersgruppen hätten sich an dem Spiel beteiligt. Die Aktion im Schwörsaal ist Teil des Stadtfestes «Ravensburg spielt», das am Wochenende in der Stadt läuft.

Das Puzzle zeigt Motive aus Disney-Filmen und misst nach Angaben des Spiele-Herstellers fast zwei Meter Höhe und sieben Meter Länge. Damit sei das Spiel sowohl nach Anzahl der Teile als auch nach Fläche das größte in Serie gefertigte Puzzle weltweit, heißt es bei Ravensburger. Das Gewicht liege bei etwa 20 Kilogramm. Entwicklung und Produktion seien eine besondere Herausforderung gewesen.