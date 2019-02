Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Blauer Himmel und Sonnenschein pur - das frühlingshafte Wetter bleibt den Baden-Württembergern das gesamte Wochenende erhalten. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Am wärmsten wird es demnach in Richtung Südwestalb und in den höheren Lagen des Schwarzwaldes.

Auch die Nächte werden zunehmend milder: In der Nacht zum Dienstag bleiben die Temperaturen laut DWD in vielen Gebieten über Null - mit bis zu drei Grad. Regen ist auch für die kommende Woche nicht in Sicht. Am Freitag soll es tagsüber im Nordosten Baden-Württembergs am wärmsten werden, mit Temperaturen bis zu 14 Grad. In der Bodenseeregion, am Hochrhein und südlich des Oberrheins steigen die Werte auf acht bis zehn Grad.