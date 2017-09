Sachsenheim (dpa/lsw) - Vermutlich mit einer Schusswaffe haben drei Männer eine Tankstelle in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) überfallen. Die maskierten Täter bedrohten einen Angestellten am Freitagabend mit einem pistoleähnlichen Gegenstand und forderten Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit dem Kasseninhalt von etwa 500 Euro flüchteten die drei. Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

