Ludwigsburg (pol)Am Samstagabend hat es einen Raubüberfall auf ein Wettbüro in Leonberg gegeben, berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen haben am Samstag gegen 22.20 Uhr zwei maskierte Täter das Wettbüro betreten. Einer von ihnen begab sich wohl umgehend zu einer Mitarbeiterin und forderte sie mit einer Schusswaffe auf, das Bargeld herauszugeben. Während der andere Täter sich im Eingangsbereich aufgehalten und ebenfalls mit einer Schusswaffe einen Kunden bedroht hatte, begab sich sein Komplize zusammen mit der Mitarbeiterin zum Kassenbereich. Dort nahm er aus einer Kasse Bargeld und durchsuchte im weiteren Verlauf mehrere Schubladen, wo er ebenfalls Bargeld auffand. Eine fünfstellige Bargeldsumme packte er daraufhin in einen grau-schwarzen Rucksack und machte sich zusammen mit seinem Mittäter aus dem Staub.

Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer handeln, die vermutlich zwischen 20 und 25 Jahre alt sind. Einer von ihnen ist etwa 1 Meter 80 groß, schlank und war zur Tatzeit mit einer grauen Kapuzenjacke mit Applikationen auf den Schultern und der Kapuze, sowie einer dunklen Adidas Jogginghose bekleidet. Darüber hinaus trug er graue Arbeitshandschuhe, war mit einem dunklen Schal maskiert und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Täter ist circa 1 Meter 75 groß, ebenfalls schlank und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Kapuze und weißen Streifen entlang der Ärmel. Zudem hatte er eine dunkelblaue Adidas Jogginghose an, trug schwarze Handschuhe und war mit einem roten Schal maskiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden war, blieb ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefon 07031/13-00, entgegen.