Martin van der Beek, Technischer Geschäftsführer des Unternehmens Mannheimer Rhein-Neckar-Verkehr, äußert sich am 26.05.2017 in Mannheim bei einer Pressekonferenz zu Vorwürfen eines ehemaligen Mitarbeiters, dass es in der Belegschaft immer wieder zu rechtsradikalen Äußerungen gekommen sei. Links sitzt Rainer Fornoff, Jurist bei RNV. Foto: Archivbild: dpa