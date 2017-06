Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Rapper Sido und die Punkband Feine Sahne Fischfilet sind die Samstags-Topacts beim Open-Air-Festival „Das Fest“ Ende Juli in Karlsruhe. Als letzte noch fehlende Band verkündeten die Veranstalter am Mittwoch zudem den Auftritt der Rockband Jennifer Rostock. Damit ist das Programm für eines der bundesweit größten Musik-Festivals unter freien Himmel komplett. Im vergangenen Jahr kamen an den drei Festivaltagen rund 230 000 Besucher in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage.

Die Besucher müssen sich auf verstärkte Sicherheitskontrollen einstellen. „Lasst eure Rucksäcke zu Hause“, warnten die Veranstalter. Weitere Highlights von „Das Fest“ sind die Donots sowie die Band Sportfreunde Stiller, Techno-Musik mit der Gruppe Meute oder die New-Wave-Band Drangsal. Die britische Sängerin Amy MacDonald kommt ebenso wie die Blasmusiker LaBrassBanda, die im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg auftreten.

Das Festival geht vom 21. bis 23. Juli und ist für die Hauptbühne ausverkauft. „Immerhin gut 70 Prozent des Programms sind kostenfrei zu erleben“, betonte Projektleiter Sven Varsek. Auf vier weiteren Bühnen gibt es Tanz, Theater, Comedy oder auch Zirkusentertainment.Text

