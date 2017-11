Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Drei bewaffnete Räuber haben am Samstag in Karlsruhe einen Einkaufsmarkt überfallen. Während ein Täter zwei Angestellte mit einem Messer bedrohte, stürmten seine Komplizen in das Büro und raubten mehrere Tausend Euro aus dem Tresor, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchteten die maskierten Männer über den Hinterhof und fuhren mit einem silberfarbenen Auto davon.