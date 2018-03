Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Säureanschlag auf einen Manager des Essener Energieunternehmens Innogy hat EnBW seine Sicherheitsmaßnahmen überprüft. «Wir haben immer angemessene und lagebezogene Sicherheitsmaßnahmen», sagte eine Sprecherin des Karlsruher Energiekonzerns am Montag. Man stehe im Kontakt mit der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Der Zeitung «Heilbronner Stimme» sagte eine Sprecherin: «Wir beschränken uns dabei nicht auf den Vorstand.»

Unbekannte hatte am Sonntag den 51 Jahre alten Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf überfallen und mit Säure schwer verletzt. Er kam in eine Spezialklinik. Die Hintergründe der Tat waren am Montag noch unklar.