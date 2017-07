Mietingen (dpa/lsw)- Gut eine Woche nach einem Unfall in Mietingen (Landkreis Biberach) ist ein Radrennfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm am Montag mit. Der 66-Jährige war am 14. Juli auf einer Kreisstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Polizei zufolge hatte er beim Linksabbiegen auf einen Feldweg nicht beachtet, dass ihn in diesem Moment ein Auto überholte. Trotz Brems- und Ausweichmanöver konnte der Autofahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Wagen landete im Straßengraben, die fünf Insassen wurden leicht verletzt. Der Radfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Am vergangenen Samstag, so die Ulmer Polizei, erlag er dort seinen Verletzungen.

Anzeige