Offenburg (dpa/lsw)Auf einer stark befahrenen Straße in der Innenstadt von Offenburg im Ortenaukreis ist ein 33-jähriger Fahrradfahrer am Montag von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Lastwagenfahrer hatte den Radler beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer starb noch am Unfallort. Er war den Angaben zufolge auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg in gleicher Richtung wie der Lastwagen unterwegs.