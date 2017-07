Winnenden (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist in der Nacht zum Samstag ungebremst auf einen Lastwagen gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 48-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in Winnenden auf den geparkten Lkw gefahren. Ein anderer Lkw-Fahrer beobachtete den Zusammenstoß und rief die Polizei. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde in eine Klinik gebracht. Er konnte nach Angaben eines Sprechers zunächst nicht mehr zu den Hintergründen gefragt werden.

