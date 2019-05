Korb (dpa/lsw) Bei einem Verkehrsunfall in Korb (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstag ein Radfahrer tödlich verunglückt. Der Mann sei kurz nach einer Einmündung auf einer Kreisstraße mit einem Kleinwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Er war wohl auf das Heck des Autos aufgefahren. Der Mann verletzte sich schwer und starb noch an der Unfallstelle. Seine Identität war zunächst unklar.