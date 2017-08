Freiburg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist in Freiburg ein 73 Jahre alter E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 23 Jahre alter Autofahrer mit seinem zuvor geparkten Wagen vom Straßenrand gefahren. Dabei hatte er den Radfahrer übersehen. Der 73 Jahre alte Mann musste am Donnerstag in eine Klinik gebracht werden.

Anzeige