Senden (dpa/lsw) - Eine Putzfrau soll in Schwaben ihrem Arbeitgeber rund 27 000 Euro aus dem Tresor gestohlen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschwand bei dem älteren Mann aus Senden (Kreis Neu-Ulm) immer wieder Bargeld. Der Senior schaltete die Polizei ein - und die Ermittler hatten schnell die 64 Jahre alte Frau aus Ulm im Verdacht.

Die Kripo geht davon aus, dass die als Reinigungskraft und Pflegerin beschäftigte Frau den versteckten Schlüssel des Geldschranks entdeckt und sich über Monate hinweg bedient hatte. Letztlich konnte das Landeskriminalamt in München im Inneren des Tresors Fingerabdrücke der Mitarbeiterin nachweisen und den Fall damit klären.

