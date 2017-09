Anzeige

Friedrichshafen/Berlin (dpa/lsw) - Beim Supermarkterpresser vom Bodensee handelt es sich nach Einschätzung einer Psychologin vermutlich um einen Psychopathen oder einen Narzissten. Entweder sei es ein skrupelloser, eiskalter Verbrecher ohne Empathie oder Mitgefühl, sagte Professorin Isabella Heuser-Collier von der Berliner Charité am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Oder er genießt es einfach, im Mittelpunkt zu stehen und die ganze Republik in Aufregung zu versetzen.“ Dann sei von krankhaftem Narzissmus auszugehen. Dass tatsächlich eine giftige Substanz gefunden wurde, spreche eher für die erst Variante.

Heuser-Collier ist Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin.