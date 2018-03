Anzeige

Von Wenke Böhm





Stuttgart - Ein 26-Jähriger soll sich als Notarzt ausgegeben und ein Kind untersucht haben. Seit gestern muss er sich deshalb und wegen 20 weiterer Vergehen vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Für die „Behandlung“ des Fünfjährigen im Juli 2011 nahe Backnang hat der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft sogar der Krankenkasse eine Rechnung über 916,30 Euro geschickt. Daneben machte der 26-Jährige laut Anklage etwa durch falsche Notrufe, unberechtigte Strafanzeigen und Beleidigungen auf sich aufmerksam. Die Oberstaatsanwältin beantragte, ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. Vor Gericht gab der schmächtige Mann viele der Taten weitgehend zu, darunter die Episode mit dem Kind. „Das bereue ich sehr, muss ich wirklich sagen.“ Er habe sich aber nur als Rettungssanitäter und nicht als Arzt ausgegeben, sagte der Mann. In einer Apotheke habe er zufällig den Anruf der Mutter mitbekommen, die sich wegen des mehrfachen heftigen Nasenbluten ihres Sohnes Sorgen machte. Er hinterließ seine Handynummer, mit den Angebot zu helfen. Die Mutter rief an, er kam ins Haus. Die 30-Jährige berichtete vor Gericht, dass sie sich etwas wunderte, als er eine viel zu große Frauenarzt-Zange auspackte. „Zum Glück hat er meinen Sohn nicht angefasst.“ Der Mann leuchtete dem Jungen in die Nase und schickte ihn dann mit seiner Mutter ins Krankenhaus.

Diese vergaß die Sache, bis sich die Krankenkasse meldete und sagte, sie könne die Behandlung des vermeintlichen Sanitäters nicht abrechnen, weil dieser keine Zulassung habe. „Ich habe nicht einmal nach seinem Ausweis gefragt“, sagte die Mutter. Sie zeigte den 26-Jährigen an, der nach eigenen Angaben tatsächlich gern Rettungssanitäter geworden wäre, aber an der Ausbildung gescheitert war. Die Polizei kannte den Mann längst. Wiederholt hatte er laut Anklage unter der 110 angerufen und Verbrechen gemeldet, die es nicht gab - etwa einen angeblichen geplanten Mord, einen Einbruch und einen illegalen Schwangerschaftsabbruch. Zudem stellte er Strafanzeigen, vor allem gegen Nachbarn, mit denen seine Großmutter einen Mietstreit führte. Die Vorsitzende Richterin sprach von „einem ganzen Strauß an Vorwürfen“: „Da müssen wir etwas machen, das geht so nicht.“ Laut dem Angeklagten hat ihn ein ominöser und mittlerweile verstorbener Bekannter zu vielen Taten angestiftet. Das Verfahren wird am Freitag fortgesetzt.