Mannheim (dpa/lsw) - Im Prozess um einen Unfall mit zwei Toten im Juni 2015 auf der Autobahn 6 hat sich der angeklagte Lastwagenfahrer bei den Hinterbliebenen der Opfer entschuldigt. Das teilte ein Sprecher des Amtsgerichts in Mannheim am Montag mit. Zum Hergang des Unglücks habe der 38-Jährige gesagt, ein Wagen vor ihm habe plötzlich die Spur gewechselt. Das habe zum Zusammenstoß geführt. Diese Version unterscheide sich von den Aussagen, die dem Gericht vorlägen, sagte der Sprecher. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Lastwagenfahrer fahrlässige Tötung vor.

Der Prozess hatte am Morgen begonnen. Im späteren Verlauf sollten mehrere Zeugen und ein Sachverständiger gehört werden. Dem Gericht zufolge war eine Urteilsverkündung noch am Montag möglich. Bei dem Unfall vor zwei Jahren auf der A6 war ein Sattelzug bei Viernheim am Stauende auf einen Pkw gefahren. Dieser wurde in zwei weitere Autos geschoben. Zwei Frauen kamen ums Leben.