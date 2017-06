Hechingen (dpa/lsw) - Im Prozess um einen tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen in Hechingen (Zollernalbkreis) hat der mutmaßliche Schütze seinen Mitangeklagten beschuligt. Der Mann (22), den die Staatsanwaltschaft für den Schützen hält, leugnete die Tat am Mittwoch vor dem Landgericht Hechingen. Stattdessen habe sein 20 Jahre alter Mitangeklagter geschossen, der das Auto gefahren haben soll, sagte er. „Die Rollenverteilung wird unterschiedlich geschildert“, sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Rande des Verfahrens.

Am Tatort fand nach Angaben des Gerichts eine Nachstellung der Szenerie statt. Sie könnte Klarheit bringen, welche Tatversionen überhaupt plausibel sind.

Angeklagt sind die beiden Männer im Alter von 22 und 20 Jahren wegen versuchten Mordes, fahrlässiger Tötung und Drogenhandels. Einem dritten Angeklagten (36) werden Drogengeschäfte vorgeworfen.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollten die beiden Hauptangeklagten einen Bekannten wegen Schulden in Höhe von 5000 Euro aus einem Drogengeschäft erschießen. Sie sollen nach einem Streit aus ihrem Auto auf den Schuldner geschossen haben, aber dessen 22 Jahre alten Begleiter getroffen haben. Das Opfer starb.

Am Mittwoch äußerte sich zunächst der 22 Jahre alte Angeklagte zum Tatvorwurf und stellte sich dabei als derjenige dar, der die 5000 Euro Schulden abschreiben wollte, nachdem der Schuldner ihn mit einer Waffe bedroht habe. Doch sein 20 Jahre alter Geschäftspartner habe nicht locker gelassen und die 5000 Euro eintreiben wollen.

Am Abend des 1. Dezember 2016 seien sie zu zweit in der Hechinger Innenstadt nach einem Streit mit dem Schuldner mehrmals an ihm vorbeigefahren - dann habe der 20-Jährige plötzlich angehalten, sich über ihn gebeugt und aus dem Beifahrerfenster geschossen. „Ich hatte keine Möglichkeit, den Schuss zu verhindern“, sagte der 22-Jährige. Er fühle sich für den Tod des Mannes nicht verantwortlich.

Der nun von seinem Mitangeklagten beschuldigte 20-Jährige will das Geschehen am nächsten Verhandlungstag (10. Juli) aus seiner Sicht schildern. Der Prozess ist bis Ende September terminiert.

