Anzeige

Rottweil (dpa/lsw) - Nach dem Angriff auf eine Joggerin in Schiltach (Kreis Rottweil) hat am Donnerstag der Prozess am Landgericht Rottweil begonnen. Ein zur Tatzeit 23 Jahre alter Mann ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll im Februar die Joggerin mit einem Hammer am Kopf verletzt haben. Nach Angaben des Gerichts soll er danach versucht haben, sie in sein Fahrzeug zu zerren, um sie zu vergewaltigen. Weil sich zwei Personen näherten, habe er die Frau liegen gelassen und sei mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Der Mann gab an, im Drogenrausch gewesen zu sein, wie ein Gerichtssprecher sagte. In dem Prozess, der bis zum 15. November terminiert ist, sind 41 Zeugen geladen.