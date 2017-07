Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate kommen am 19.07.2017 in Berlin im Garten der Residenz des britischen Botschafters zur "Queen's Birthday Garten Party".

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate kommen am 19.07.2017 in Berlin im Garten der Residenz des britischen Botschafters zur "Queen's Birthday Garten Party". Foto: dpa

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei ihrer Deutschlandreise machen Prinz William und Herzogin Kate am Donnerstag Station in der Romantikstadt Heidelberg. In Begleitung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informiert sich das Paar zunächst im Deutschen Krebsforschungszentrum über den Stand der Wissenschaft. Anschließend spazieren die Royals in der historischen Altstadt über einen Markt im Zeichen der Partnerschaft von Heidelberg mit der britischen Stadt Cambridge.

Nach einem Halt auf der barocken Neckar-Brücke steigen William und Kate in Boote mit Ruderern aus beiden Städten. Eine Siegerehrung beschließt den knapp vierstündigen Besuch, zu dem das Paar wohl nicht seine beiden Kinder mitbringt. Von Heidelberg fliegen die Gäste noch am Nachmittag nach Berlin zurück. Die Stadtverwaltung rechnet mit Zehntausenden Neugierigen, die aber wohl nur bei der Regatta einen Blick auf die Royals werfen können. Die anderen Programmpunkte sind nicht frei zugänglich.

